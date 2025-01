Mulher é morta a tiros em Tianguá/CE; criminosos tentaram invadir a casa dela há duas semanas

A ocorrência anterior foi registrada no dia 6 de janeiro, quando uma câmera de segurança registraram os suspeitos efetuando disparos na vizinhança





Uma mulher de 35 anos, identificada como Edna Maria de Oliveira Alves, foi morta a tiros na tarde desta segunda-feira (20) no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, interior do Ceará. Na ocasião, Edna foi perseguida por dois homens em uma motocicleta até a Travessa Zenir. Ao tentar se refugiar em um salão de beleza, ela foi alcançada e atingida por disparos de arma de fogo, indo a óbito no local.





Edna residia na Rua Adauto Damasceno (também conhecida como Rua do Arame), bairro Santo Antônio, próximo ao local do crime. Ainda este mês, um grupo de criminosos pertencentes a uma facção criminosa atuante na região tentou invadir a residência em que a mulher morava, disparando contra o imóvel durante a madrugada.





A polícia investiga a relação entre a tentativa de invasão e o homicídio desta segunda-feira. Até o momento, não há informações sobre identificação ou captura dos responsáveis pelo crime.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





(GCMAIS)