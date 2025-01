TERROR NO CAIÇARA: UM MORTO E QUATRO BALEADOS NA MADRUGADA DESTA TERÇA-FEIRA

Uma operação policial foi deflagrada na noite desta segunda-feira (21), no residencial Nova Caiçara.





De acordo com a polícia, imagens de câmeras de monitoramento identificaram cerca de 15 pessoas em uma área de mata nas proximidades do residencial, o que levou ao deslocamento de equipes da polícia militar até a região.





Durante a ação, cinco indivíduos foram atingidos por disparos de arma de fogo, um deles foi encontrado morto no local. Ainda segundo informações preliminares, o corpo foi encontrado em uma área de mata e havia sinais de queimaduras e objetos contundentes, e traumas de possíveis pedradas.





Dos feridos, dois foram encaminhados ao Hospital Regional de Sobral e ainda não tiveram suas identidades divulgadas. Outros três foram levados ao hospital Santa Casa de Sobral, sendo dois identificados: Davi Luiz, de 18 anos, e Ezequiel, de 19.





As forças de segurança continuam em operação no local, com equipes da Polícia Civil, Força Tática, RAIO e BEPI/COTAR realizando buscas e investigando se há outros envolvidos ou feridos na região do confronto.





O caso será atualizado assim que novas informações forem surgindo.





Com informações do portal Fnews