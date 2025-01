Repórter da Globo pergunta a Trump sobre a relação entre EUA e Brasil, e republicano responde de forma dura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que o Brasil e a América Latina necessitam “mais dos EUA do que os EUA precisam deles”. A declaração foi feita durante a assinatura dos primeiros decretos do novo mandato, no Salão Oval da Casa Branca.





Ao ser questionado por jornalistas sobre como seria a relação com o Brasil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump respondeu: “Eles precisam de nós. Nós não precisamos deles. Todos precisam de nós.” Em seguida, insistiu: “A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós.”





Trump também abordou a recente proposta do Brasil, como presidência do Brics, de usar moedas locais para o comércio internacional, algo que ele considera uma ameaça ao dólar. “Não há como fazer isso, vão desistir”, garantiu o presidente dos Estados Unidos.





A questão da guerra na Ucrânia também foi levantada, com o presidente sendo questionado sobre o envolvimento do Brasil nas tratativas para encerrar o conflito. Trump se mostrou surpreso com a informação e afirmou: “Isso é bom. Estou pronto. Como o Brasil se envolveu nisso? É novo para mim, não sei como o Brasil ficou envolvido.”





Mais cedo, Lula disse em publicação nas redes sociais que deseja sucesso ao republicano. Afirmou que as relações entre ambos países são “marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica”.





No passado, o presidente Lula havia declarado, em novembro do ano passado, apoio a Kamala Harris, vice-presidente de Joe Biden, adversária política de Trump, e criticado o republicano, dizendo que sua vitória seria um retorno ao “nazismo e fascismo com outra cara”. Em uma reunião ministerial recente, Lula também reforçou sua posição em defesa da democracia, afirmando que em 2026, o Brasil precisa eleger um governo comprometido com o processo democrático e alertando para os perigos do “neofascismo, neonazismo e autoritarismo”.





(Gazeta Brasil)