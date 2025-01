Morre, aos 92 anos, apresentador Léo Batista

O jornalismo esportivo brasileiro perdeu neste domingo (19) um de seus maiores nomes: Léo Batista, jornalista, apresentador e locutor que marcou gerações com sua “voz marcante”, faleceu aos 92 anos no Hospital Rios D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Internado desde o dia 6 de janeiro devido a um quadro de desidratação e dores abdominais, Léo foi diagnosticado com um tumor no pâncreas.









Uma carreira de mais de 70 anos





Com mais de sete décadas dedicadas à comunicação, Léo Batista construiu um legado que atravessou gerações. Natural de Cordeirópolis (SP), ele começou a carreira aos 15 anos, trabalhando em serviços de alto-falantes em sua cidade natal. Pouco depois, estreou no rádio e participou da cobertura da primeira Copa do Mundo no Brasil, em 1950.





A transição para a televisão ocorreu em 1955, na extinta TV Rio. Em 1970, ele se juntou à TV Globo, onde permaneceu por 55 anos, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora carioca.





Léo Batista foi pioneiro em diversos formatos do jornalismo esportivo. Ele foi um dos criadores do programa Globo Esporte e o primeiro apresentador de atrações icônicas, como o Jornal Hoje (1971), o Esporte Espetacular (1973) e o próprio Globo Esporte (1978). Aos domingos, ele também deu vida aos famosos “gols do Fantástico”, se tornando uma referência nas transmissões esportivas.