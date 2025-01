Após vídeo viral de Nikolas Ferreira, PT convoca parlamentares para curso de combate à direita nas redes sociais

O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou todos os seus parlamentares e dirigentes para participar de um treinamento sobre estratégias de comunicação, após o impacto causado por um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que criticou uma medida da Receita Federal sobre o controle de transações via Pix. O vídeo do parlamentar teve mais de 300 milhões de visualizações, alcançando um número recorde e fazendo com que Nikolas superasse o presidente Lula no número de seguidores no Instagram.





O curso será ministrado por Sidônio Palmeira, o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), e ocorrerá de forma virtual na próxima quinta-feira (23). O foco do treinamento será fornecer ferramentas para combater fake news e aprimorar a comunicação do governo, especialmente em momentos de crise. O curso é destinado a deputados federais, estaduais, senadores, vereadores e dirigentes do partido.





O vídeo de Nikolas Ferreira, que viralizou nas redes sociais, foi um dos principais fatores que levou o governo a revogar uma instrução normativa da Receita Federal, que ampliava a fiscalização sobre transferências via Pix superiores a R$ 5 mil. A norma havia gerado controvérsia e foi vista por muitos como uma medida que afetaria negativamente a classe média e os autônomos, o que acabou intensificando a pressão pública contra o governo. A revogação da medida foi anunciada pelo Planalto na quarta-feira (15/1), com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informando a edição de uma medida provisória para garantir a gratuidade do Pix.





Em resposta ao vídeo de Nikolas, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) também utilizou as redes sociais para divulgar um vídeo defendendo as medidas de fiscalização do Pix, com um formato semelhante ao do deputado do PL. A troca de vídeos e argumentos gerou um intenso debate nas redes sociais, refletindo a polarização política sobre o tema.





