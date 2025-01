Trump embarca no avião presidencial americano rumo a Washington, VEJA VÍDEO

Donald trump e a primeira-dama embarcaram em avião oficial do governo dos EUA rumo a Washington DC.

O ex-presidente Donald Trump e sua esposa, Melania Trump, embarcaram em um voo oficial do governo dos Estados Unidos rumo a Washington, DC, nesta manhã. O avião, que faz parte da frota oficial do governo, decolou de um aeroporto em Nova Jersey, onde Trump tem estado em seus compromissos privados.





De acordo com fontes próximas, o destino de Washington DC está relacionado a uma série de encontros e reuniões políticas importantes que ocorrerão nas próximas semanas. No entanto, detalhes sobre os motivos exatos da viagem não foram revelados.





Este movimento ocorre enquanto Trump continua sua presença ativa na cena política dos Estados Unidos, especialmente com sua candidatura em 2024. Além disso, ele segue sendo uma figura central no Partido Republicano, com muitos observadores aguardando seus próximos passos e declarações sobre o futuro político do país.





Melania Trump, que manteve um perfil mais discreto desde o fim da presidência, também foi vista ao lado de seu marido, embora não tenha feito declarações públicas sobre o motivo de sua presença no voo. A primeira-dama também tem sido alvo de especulações sobre seu retorno à vida pública em eventos e campanhas.





A viagem marca mais um momento significativo na rotina de Trump após sua saída da Casa Branca, mantendo-o sob os holofotes da mídia e do público.





Mais informações sobre a agenda do ex-presidente e de Melania Trump deverão ser divulgadas à medida que sua visita a Washington DC avance.

🚨URGENTE - Trump e a primeira-dama embarcaram em avião oficial do governo dos EUA rumo a Washington DC pic.twitter.com/naVeo3carB — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) January 18, 2025