"PEGOU O BECO": Fabner Utida deixa a secretaria de Comunicação da Prefeitura de Sobral

Informações dada em primeira mão pelo Blog Sobral em Revista na manhã desta quarta-feira (8/1), dando como certa para os próximos dias a baixa do primeiro secretário da gestão de Oscar Rodrigues, se confirmou já nas primeiras horas da tarde. Fabner Utida, um dos secretários mais qualificados do time, pediu desligamento do cargo.





Ao Portal Sobral Online, Fabner confirmou sua saída e afirmou: “Por questões familiares e pessoais, torna-se inviável eu assumir como secretário. Eu não estou sabendo quem vai assumir a pasta no meu lugar.” Ele ainda revelou que sua saída já foi oficializada.





Fabner Utida possui vasta experiência na área de Comunicação e Marketing Político. Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, ele é CEO da Propter Estratégia e Comunicação e esteve à frente de importantes campanhas políticas, incluindo a primeira eleição de Ivo Gomes (2016) e, mais recentemente, a campanha de Oscar Rodrigues, em 2024.





A saída precoce de Fabner expõe um desafio para a administração de Oscar Rodrigues, que, além de enfrentar as demandas da gestão, agora precisará lidar com as tensões internas e buscar um substituto à altura para a pasta.





A prefeitura não comunicou ainda a população sobre a saída do secretário.





