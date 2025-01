Prefeitura de Sobral exonera todos os diretores das escolas sobralenses

A educação de Sobral foi tomada de surpresa nesta quarta-feira (8/1) com a publicação no Diário Oficial do Município Nº 1978 ( AQUI ), do dia 7 de janeiro de 2025, trazendo a exoneração de todos os diretores escolares e suas respectivas coordenações. Isso acontece a poucos dias da data prevista no calendário escolar para a volta as aulas.