POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã do dia 10.01.2025, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, deu cumprimento a um mandado de apreensão expedido em desfavor de um adolescente suspeito de praticar um homicídio ocorrido no bairro Cidade Dr. José Euclides, município de Sobral/CE.









RELEMBRE O CASO





No dia 21.09.2024, a vítima estava em via pública quando teria sido alvejada por disparos de arma de fogo. A vitima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor dos disparos teria fugido logo após cometer o crime.





Cumpridas as formalidades legais, o adolescente foi encaminhado para internação e foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181 (disque-denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos.