Professora é m0rta a golpes de estilete pelo ex-companheiro em Tamboril; ele atentou contra a própria vida

No início da tarde desta sexta-feira (10), uma professora de 56 anos foi brutalmente assassinada, a golpes de estilete, em sua residência no distrito de Sucesso, em Tamboril. O bárbaro crime foi cometido pelo ex-companheiro da vítima, que acabou atentando contra a própria vida.





Maria Valderisse Carvalho, conhecida como Lenivalda e Cícero Cláudeon Pereira de Souza estavam separados, e Cícero não aceitava o fim do relacionamento. Ele teria invadido a casa da vítima e desferiu várias perfurações, resultando na morte imediata.





Após o ataque, Cícero tentou tirar a própria vida, com uma lesão profunda na altura da garganta, tendo sido socorrido em estado gravíssimo para o Hospital Regional e de lá será encaminhado para Crateús. Quando a Polícia chegou no local do crime, o acusado estava deitado sob o corpo de Lenivalda e junto a cena, o objeto utilizado, com tamanho aproximado de 15 centímetros.





O corpo da vítima foi levado para o núcleo da Perícia Forense em Crateús.





Via A Voz Sta Quitéria