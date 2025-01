Posse de Trump terá embaixadora e comitiva de oposição

Lula não foi convidado e o ex-presidente foi impedido de atender convite.

Na cerimônia de posse do presidente da nação mais poderosa do mundo, o republicano Donald Trump será prestigiado por uma comitiva parlamentares brasileiros de oposição ao presidente Lula (PT), enquanto o petista decidiu que o país deve ser representado apenas pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. Nem Lula, nem seu rival e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estarão na posse, nesta segunda-feira (20).





Lula, não foi convidado por Trump. E seu antecessor está impedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de deixar o Brasil, por ser investigado e denunciado por suspeita de tentar um golpe de Estado. Porém, pelo menos 21 deputados federais de oposição ao governo petista deve acompanhar a posse em território americano (Veja a lista no fim da matéria).





Convidado por Trump, Bolsonaro acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de “enorme perseguição” por não ter devolvido seu passaporte para ir à posse do presidente republicano. E Lula decidiu não enviar o chanceler brasileiro Mauro Vieira à cerimônia, optando pela embaixadora brasileira na capital americana.





Distante do presidente brasileiro que sugeriu que sua eleição traria “outra cara do fascismo e do nazismo”, Trump convidou presidentes como Javier Milei, da Argentina; Xi Jiping, da China, e Giorgia Meloni, da Itália, entre outros. Mas o convite a chefes de Estado não é comum nas posses da Presidência dos Estados Unidos. Assim como a ida de presidentes do Brasil.





Em 2021, por exemplo, a posse do atual presidente Joe Biden teve como representante do Brasil o então embaixador brasileiro nos Estados Unidos, Nestor Forster. Assim como na posse do ex-presidente Barack Obama, em 2013, quando Mauro Vieira representou o Brasil, como embaixador no país americano.





Veja a lista de deputados federais brasileiros que devem ir aos Estados Unidos para a posse de Trump:





Adilson Barroso (PL-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alden (PL-BA)

Carla Zambelli (PL-SP)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Giovani Cherini (PL-RS)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

Luiz Philippe de Orleans (PL-SP)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcos Pollon (PL-MS)

Mario Frias (PL-SP)

Mauricio Marcon (PODE-RS)

Maurício do Vôlei (PL-MG)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) (Diário do Poder)