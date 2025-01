SOBRAL ESTÁ ENTRE OS 51 MUNICÍPIOS QUE TÊM CONTRATOS COM EMPRESA INVESTIGADA POR EMENDAS

Esquema funcionaria com lavagem de verba provinda de emendas parlamentares e teria ocorrido durante o período eleitoral em 2024.

Em meio às investigações sobre suposta rede de compra de votos em prefeituras no Ceará, em esquema de lavagem de dinheiro de emendas parlamentares nas eleições 2024, 51 municípios cearenses aparecem listados como tendo contratos fechados com uma das empresas investigadas.





Destes, 47 municípios foram identificados até o momento como tendo valores contratados. São eles, em ordem alfabética: Acopiara, Alto Santo, Amontada, Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Aratuba, Barreira, Baturité, Camocim, Canindé, Caridade, Choró, Coreaú, Farias Brito, General Sampaio, Guaiuba, Guaraciaba do Norte, Ibicuitinga, Independência, Iracema, Irauçuba, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Itatira, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Madalena, Massapê, Milagres, Mombaça, Nova Russas, Pacajus, Parambu, Paraipaba, Paramoti, Pedra Branca, Quiterianópolis, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Saboeiro, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tejuçuoca e Viçosa do Ceará.





A investigação da Polícia Federal aponta envolvimento do prefeito de Choró, Bebeto Queiroz (PSB) - que não pôde ser empossado em 1º de janeiro e está foragido — e encontrou indícios de que o deputado federal Júnior Mano (PSB) estaria envolvido no desvio de emendas parlamentares utilizados par alimentar o esquema - compra de votos - e consolidar base de apoio político.





Bebeto é investigado por suposta ligação com o braço do Comando Vermelho que se instalou na região para assumir o controle da compra de votos para aliados da facção. Ele é considerado foragido.





O deputado Júnior Mano afirma ser vítima de perseguição.





Depoimento acusa dupla





Em depoimento ao Ministério Público do Ceará (MPCE), a então prefeita de Canindé, Maria do Rosário Araújo Pedrosa Ximenes (Republicanos), que buscou o MPCE durante o período eleitoral, denunciou que Bebeto 'enviaria dinheiro para outras prefeituras, cerca de 51, e teria para gastar nas eleições mais de R$ 58 milhões'.





Maria do Rosário alegou ainda que o então candidato à prefeitura de Choró "financiaria carro, gasolina, brindes, compra de votos; que esses financiamentos são em troca da prefeitura, pois já foi vendido a iluminação pública, o lixo, os transportes, com doação de veículos em troca de votos".





A prefeita alegou ao MPCE que o deputado Júnior Mano concederia as emendas: "Manda para Bebeto de Choró e ele lava". Segundo ela, a lavagem consiste em contatar o gestor, "oferecendo, como exemplo, R$ 1 milhão, com retorno de 15% para ele", conforme registrado em trecho do depoimento.





O pedido de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi acolhido pelo juiz Flavio Vinicius Bastos Sousa, da 3ª Zona Eleitoral do Ceará. O processo está agora no gabinete do ministro Gilmar Mendes.





Vigia dono de empresa investigada





Durante as investigações, a Polícia Federal esbarrou no caso de Maurício Gomes Coelho, de 37 anos, com salário mensal de R$ 2,4 mil como vigia, mas que abriu empresa com capital social de R$ 8,5 milhões.





A empresa, denominada MK Serviços em Construção e Transporte Escolar Ltda, foi contratado por diversas administrações municipais, com valor global dos contratos se aproximando de R$ 319 milhões. Segundo a PF, Maurício atua como "laranja" no esquema.





Maurício e a MK seriam peças importantes do esquema, segundo a Promotoria. A investigação aponta pelo menos outras sete empresas que também teriam sido contempladas por meio de contratos de grande valor com gestões públicas cooptadas pelo crime organizado.





Lista de contratos fechados por empresa investigada MK com municípios do Ceará (ordem decrescente de valores, segundo inquérito 2024.0097314 da Polícia Federal):





Pacajus

Contratos: 46

Valor contratado: R$ 37.322.058,14





Canindé

Contratos: 40

Valor contratado: R$ 33.833.566,57





Aquiraz

Contratos: 33

Valor contratado: R$ 24.203.709,34





Quiterianópolis

Contratos: 9

Valor contratado: R$ 22.031.439,35





Itapajé

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 16.817.106,50





Russas

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 15.930.270,40





São Gonçalo do Amarante

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 14.763.745,94





Ibicuitinga

Contratos: 14

Valor contratado: R$ 14.011.086,51





Nova Russas

Contratos: 19

Valor contratado: R$ 11.540.701,60





Independência

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 11.303.691,06





Maracanaú

Contratos: 15

Valor contratado: R$ 10.737.877,46





Barreira

Contratos: 7

Valor contratado: R$ 10.374.417,39





Itatira

Contratos: 5

Valor contratado: R$ 9.440.627,82





Acopiara

Contratos: 6

Valor contratado: R$ 8.853.328,04





Quixadá

Contratos: 15

Valor contratado: R$ 7.517.925,34





Parambu

Contratos: 5

Valor contratado: R$ 7.096.717,65





Guaiuba

Contratos: 6

Valor contratado: R$ 6.600.224,77





Juazeiro do Norte

Contratos: 4

Valor contratado: R$ 6.428.910,00





Aratuba

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 5.904.537,84





Camocim

Contratos: 45

Valor contratado: R$ 5.527.500,00





Guaraciaba do Norte

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 5.257.385,84





Sobral

Contratos: 6

Valor contratado: R$ 5.002.673,51





Quixeramobim

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 2.728.378,60





Pedra Branca

Contratos: 6

Valor contratado: R$ 2.356.810,54





Itapipoca

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 2.347.123,89





Paraipaba

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 3.039.681,12





Alto Santo

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 1.745.402,76





Tejuçuoca

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 1.734.298,18





Milagres

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 1.510.287,48





Madalena

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 1.461.962,46





Mombaça

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 1.376.525,69





General Sampaio

Contratos: 19

Valor contratado: R$ 1.333.910,18





Saboeiro

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 1.330.238,01





Itaitinga

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 1.297.152,95





Choró

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 1.269.847,05





Paramoti

Contratos: 13

Valor contratado: R$ 1.249.199,62





Baturité

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 1.014.258,74





Amontada

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 877.297,30





Viçosa do Ceará

Contratos: 5

Valor contratado: R$ 618.000,00





Caridade

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 551.598,14





Farias Brito

Contratos: 3

Valor contratado: R$ 548.987,67





Apuiarés

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 280.879,08





Coreaú

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 237.758,39





Massapê

Contratos: 2

Valor contratado: R$ 180.000,00





Iracema

Contratos: 14

Valor contratado: R$ 154.850,50





Aracati

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 116.980,00





Irauçuba

Contratos: 1

Valor contratado: R$ 46.800,00





Valor total: R$ 318.927.729,42

Resposta de prefeituras





O POVO tenta contato com prefeituras dos municípios citados na investigação. A Prefeitura de Quixadá afirmou que o "contrato com a empresa MK Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI foi firmado na gestão anterior, conforme dados públicos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e que desde 2023 o município de Quixadá não mantém qualquer vínculo contratual com a referida empresa".





A Prefeitura de Juazeiro do Norte afirma que tomou conhecimento da investigação mencionada através da imprensa e determinou a abertura de um processo administrativo pela Controladoria Geral do Município. Além disso, estão sendo enviados ofícios à Polícia Federal e aos demais órgãos responsáveis para obter informações e verificar se há recomendações específicas para os municípios que possuem contratos com a empresa citada. "Ressaltamos que Juazeiro do Norte não recebeu nenhuma emenda parlamentar do deputado mencionado na matéria", afirma em nota enviada ao jornal.





A Prefeitura de Aracati afirma que, até o presente momento, não foi citada oficialmente em relação ao processo mencionado. "Reiteramos que todas as informações pertinentes e os esclarecimentos cabíveis sobre os fatos serão devidamente fornecidos durante a instrução processual, conforme o andamento do processo", concluiu através de nota.





A matéria será atualizada quando houver manifestações de outras prefeituras.





Fonte: O Povo