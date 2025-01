DF: Homem tenta est*prar vaca, leva coice e morre com camisinha no pêni3

Um homem de 45 anos morreu após sofrer um coice de uma vaca, em uma fazenda localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, em Samambaia (DF), na manhã de quarta-feira (08). Ele havia tentado estuprar o animal antes de ser atingido. A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.





Segundo informações da Polícia Civil (PCDF), o trabalhador rural morava e trabalhava na fazenda. Um colega de trabalho relatou que, na terça-feira (7/1), ambos passaram o dia consumindo bebida alcoólica. Na manhã seguinte, por volta das 5h, o colega percebeu que o amigo já havia se levantado para ordenhar as vacas leiteiras.





O trabalhador ainda levou o leite para o patrão e tomou café da manhã com ele antes de retornar ao curral. A demora em sua volta despertou a atenção dos colegas. Por volta das 6h35, o colega foi até o curral e encontrou o homem caído, inconsciente, ao lado de uma das vacas.





Ao se aproximar, a testemunha percebeu que havia uma camisinha no pênis do homem e uma embalagem de preservativo ao lado, o que sugere que ele havia tentado praticar atos sexuais com o animal antes de ser atingido. O trabalhador foi encontrado sem sinais vitais, com os olhos semiabertos e secreção esverdeada saindo do nariz.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) foi acionado, mas, após tentativas de reanimação por cerca de uma hora, a morte foi confirmada. A polícia investiga a causa da morte e os detalhes do incidente.





(Gazeta Brasil)