"Denúncia de golpe não se sustenta e não vai a lugar nenhum", diz Jair Bolsonaro; veja vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou as recentes denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), que o acusam de envolvimento em uma suposta trama golpista. Falando diretamente da sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Pleno.News nesta sexta-feira (21).





Essa foi a primeira declaração pública de Bolsonaro desde que as denúncias foram apresentadas. Durante a conversa com o repórter Marcos Melo, o ex-presidente negou veementemente qualquer participação em um plano para desestabilizar o governo atual.





“Essa história de golpe não vai para frente, não se sustenta em lugar nenhum. Ele [PGR] conseguiu piorar o inquérito da Polícia Federal, não liga nada com nada. Na trama de me envolver, me bota no 8 de janeiro, mas eu estava nos Estados Unidos desde 30 de dezembro”, afirmou Bolsonaro, referindo-se aos atos ocorridos em Brasília no início de 2023.





Durante a entrevista, Bolsonaro também declarou que não deseja ser preso, criticando o que considera uma perseguição política e a falta de respeito à legislação vigente. Além disso, comentou sobre as recentes pesquisas eleitorais que indicam que ele venceria Lula em um eventual confronto nas eleições de 2026.





Outros temas abordados foram sua inelegibilidade, possibilidade de impeachment, anistia e o aumento dos preços no país. Bolsonaro voltou a reforçar sua posição de vítima de perseguição política e reiterou que seguirá atuando dentro das regras democráticas.





Veja vídeo: