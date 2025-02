Elon Musk diz que o "deep state" dos EUA financiou eleição de Lula contra Bolsonaro

O bilionário e assessor do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Elon Musk, disse em sua conta no X, rede social da qual é o maior acionista, que o governo Joe Biden financiou a vitória do dirigente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A declaração foi feita em resposta ao senador republicano Mike Lee (Utah), que se reuniu nesta quarta-feira com o deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





“Se o governo dos EUA tivesse financiado a derrota de Bolsonaro por Lula, isso te incomodaria? Eu ficaria lívido. Quem está comigo nessa?”, publicou Lee em seu perfil pessoal em resposta a uma página argentina de direita bloqueada pela Justiça brasileira que reproduziu, sem evidências, a informação de que Biden financiou a “fraude eleitoral contra Bolsonaro no Brasil a partir da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAid), em referência à agência americana de ajuda estrangeira na mira de Trump e Musk.





Musk, então, respondeu o senador: “Bem, o ‘deep state’ dos EUA fez exatamente isso”, em referência à expressão “Estado profundo”, comumente usada entre conspiracionistas para se referir à existência de um braço paralelo do governo americano que operaria à revelia dos governantes eleitos.





O posicionamento de Elon Musk, que chefia o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), ocorre dois dias após Eduardo Bolsonaro aterrissar em Washington D.C. para se reunir com congressistas aliados de Trump, incluindo Lee, em busca de informações que corroborem a narrativa bolsonarista de que os EUA interviram a favor de Lula em 2022.





A viagem de Eduardo faz parte de uma estratégia para criar um clima favorável para pautar a anistia aos golpistas do 8 de janeiro no Congresso, projeto que em última instância pode favorecer Jair Bolsonaro e reabilitá-lo eleitoralmente para 2026.





Um dos exemplos da suposta interferência citados por trumpistas e apoiadores de Bolsonaro é a participação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro em um estudo internacional contra as fake news financiado por um programa da USAid, além de um intercâmbio entre o tribunal e ONGs de combate à desinformação financiadas pela entidade.





Trump está em uma ofensiva contra a USaid e diversas agências governamentais.





No ano passado, o bilionário dono do X já havia declarado que Lula perderia a eleição em 2026 e declarou guerra ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro Alexandre de Moraes pelas ordens judiciais da Corte para a derrubada de perfis no âmbito de inquéritos contra Bolsonaro e, posteriormente, pela suspensão temporária da rede social no Brasil.





O posicionamento de Musk deve inflamar as hordas bolsonaristas, que seguem em busca de uma “prova irrefutável” da interferência da administração democrata de Joe Biden no Brasil – isso apesar de, por ora, de concreto só haver registros de que os EUA alertaram Bolsonaro que rechaçariam qualquer ruptura democrática em Brasília caso o incumbente fosse derrotado nas urnas e condenaram energicamente os ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado.









USAid na mira





Criada nos anos 60 durante o governo John Kennedy no contexto da Guerra Fria, a USAid destinou em 2023 US$ 40 bilhões – o equivalente a R$ 235 bilhões, ou apenas 1% do orçamento dos EUA – a doações para 130 países. A agência opera em parceria com ONGs, entidades internacionais e governos nacionais em projetos que variam desde desafios de governança até o combate ao vírus HIV no continente africano.





Trump, porém, congelou os investimentos da USAid por 90 dias e acusou publicamente a entidade de viés ideológico. Além disso, não esconde o objetivo de desmantelar o órgão até o fim do seu governo, o que também é defendido por Musk à frente do Doge.





Fonte: O Globo