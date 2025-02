MUSK DETONA: Governo Biden financiou Lula e derrubou Bolsonaro em 2022

Musk acusa “deep state” dos EUA de interferir nas eleições brasileiras.

Elon Musk afirmou que o governo dos EUA ajudou Lula (PT) na derrota de Bolsonaro em 2022, em resposta ao senador republicano Mike Lee, que questionou o suposto financiamento de Biden para fraudar a eleição. Segundo Musk, o chamado “deep state” americano teria influenciado o pleito. Dados oficiais indicam que a USAID repassou pelo menos R$ 267 milhões ao Brasil entre 2023 e 2024, incluindo recursos para ONGs e projetos políticos. A agência também participou de eventos com o TSE, que promoveram o combate à desinformação. Michael Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA, declarou que Bolsonaro ainda estaria no cargo se a USAID não existisse, acusando a agência de banco de pressão no Congresso e no TSE para censurar conteúdos desenvolvidos ao ex-presidente. Após a revelação, Eduardo Bolsonaro defendeu uma investigação sobre a atuação dessas organizações no Brasil.





(Blog do César Wagner)