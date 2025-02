EM SOBRAL: SEGURANÇA DE RESTAURANTE É AGREDIDO POR EMPRESÁRIO E DIGITAL INFLUENCER; VÍDEO

Na noite de sábado (15), o segurança do restaurante da Villa Container na cidade de Sobral, foi vítima de agressão a tapas pelo empresário e digital influencer Alex Variedade. O caso aconteceu quando um integrante do bloco (aí dento) de propriedade do influenciador foi impedido de entrar no restaurante pelo segurança.





No vídeo é possível ver uma confusão e logo em seguida Alex Variedades que vinha chegando mais um integrante do bloco agride com um tapa na cara o segurança que em nenhum momento reage.





Houve depois da agressão uma confusão generalizada e funcionários do restaurante impediram que uma situação de maior gravidade ocorresse naquele estabelecimento comercial.





O segurança agredido protocolou boletim de ocorrência na polícia e deverá representar criminalmente contra seu agressor, o portal Sobral |na Mídia procurou o digital influencer para ouvir sua versão mas não foi possível e deixa espaço aberto para esclarecimento sobre o episódio.

FONTE: SOBRAL NA MÍDIA / OLIVANDO ALVES