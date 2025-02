Concursos no Ceará: Salário inicial chega a R$ 35,8 mil; confira

Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas vagas em diferentes áreas de atuação.

Estão abertas as inscrições de onze concursos públicos ou processos seletivos com previsão de milhares de vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil.





Nesta matéria você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:





Ibama - inscrições até 18 de fevereiro (460 vagas)

MPCE - inscrições até 21 de fevereiro (uma vaga)

MPU - inscrições até 27 de fevereiro (152 vagas)

Prefeitura de Quixeramobim - inscrições até 2 de março (156 vagas)

Marinha do Brasil - inscrições até 7 de março (1.680 vagas)

Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) - inscrições até 10 de março (11 vagas)

Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) - inscrições até 26 de março (51 vagas)





Exame Nacional dos Cartórios (Enac) - inscrições até 27 de fevereiro





Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) - inscrições até 21 de fevereiro (20 vagas)

Prefeitura de Madalena - inscrições até 28 de fevereiro (225 vagas)

Prefeitura de Várzea Alegre - inscrições até 18 de fevereiro (7 vagas)









Arce (51 vagas)





A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.





O vencimento básico é de R$ 7.675,53, com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábil-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e Transportes.





As inscrições seguem até 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição.









Ibama





O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu 460 vagas de analistas de nível superior por meio de concurso público.





O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca do certame, onde os candidatos poderão se inscrever.





As inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro, às 18 horas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95.





A remuneração é de R$ 9.994,60, com possibilidade de gratificação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Mais informações neste link





Marinha do Brasil (1.680 vagas)





A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN).





As inscrições seguem até 7 de março. A data prevista para a prova é 20 de maio. E a taxa de inscrição é de R$ 40.





Segundo a Marinha do Brasil, O curso de formação é conduzido simultaneamente pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro-RJ, e pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB), em Brasília-DF.





Durante o período de formação, o candidato ingressa como Aprendiz-Fuzileiro Naval e recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.





As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais , na aba do menu lateral “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.









MPU (152 vagas)





O Ministério Público da União (MPU) abriu seleção para 152 vagas imediatas para profissionais de nível superior, em diferentes áreas de atuação.





Os salários vão de R$ 8.529,65,19 a R$ 13.994,78. A avaliação será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).





As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 27 de fevereiro. Já as taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo.





O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.





MPCE (uma vaga)





O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) anunciou edital para preencher uma vaga imediata para a especialidade de Engenharia Ambiental. Há ainda seleções para formação de cadastro de reserva em outros dez cargos. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível Superior.





A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 7.439,09 para o cargo de Analista Ministerial - Engenharia Ambiental.





A banca organizadora é a Cebraspe. A inscrição tem taxa variando de R$ 130. É possível se inscrever até as 18 horas do dia 21 de fevereiro neste link





Prefeitura de Quixeramobim (156 vagas)





A Prefeitura de Quixeramobim abriu 156 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior, além de outras 735 vagas para formação de cadastro de reserva, por meio de concurso público.









Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8 .000, com possibilidade de gratificação, em jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.





As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 45.

TRF-5 (11 vagas)





O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) lançou edital para preencher 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Federal Substituto.





O valor inicial dos vencimentos é de R$ 35.845,21. Total de 20% das vagas são reservadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.





Os candidatos devem ter formação Superior em Direito, habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam) e ter exercido a ocupação jurídica por pelo menos três anos após a obtenção do título de bacharel.





Serão cinco fases de avaliação no certame e as provas objetivas serão realizadas exclusivamente nos municípios de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife.





A organização do concurso fica por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330. Mais detalhes e inscrição devem ser feitas pelo site da FGV.





Enac





Desde o dia 29 de janeiro, as inscrições para o 1º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) estão abertas. A prova servirá como pré-requisito para a participação em concursos de cartório no Brasil.





Publicado no dia 23 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU), edital determina que para participar do certame o interessado deve possuir diploma de bacharel em direito ou ter experiência na área de serviços notariais ou de registros de pelo menos 10 anos.





Além disso, o exame será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e possui apenas caráter eliminatório, por ser de "habilitação". O certificado será válido por seis anos a partir da divulgação do resultado definitivo.





Já a organização do Enac será realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até às 16 horas do dia 27 de fevereiro e a taxa de inscrição custa R$ 150. Confira mais detalhes no edital









IMIP (20 vagas)





O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está ofertando 20 vagas para cidades do Ceará para profissionais dos níveis médio, técnico e superior.





Os aprovados serão contratados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e lotados nas áreas abrangidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará – DSEI/CE





A remuneração vai de R$ 2.200 a R$ 17.700, a depender do cargo, e a carga horária varia entre 30 horas e 40 horas.





O período de inscrição é de 17 a 21 de fevereiro de 2025 exclusivamente no saudeindigenaselecao.dseice@imip.org.br.





Os editais podem ser consultados no portal do Imip





Prefeitura de Madalena (225 vagas)





A Prefeitura de Madalena abriu 225 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior para a Secretaria de Educação do Município.





O Medeiros & Pinheiro Comércio e Serviços Ltda é a banca organizadora do certame. Os candidatos devem se inscrever presencialmente.





Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.077,11 em jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.





Os candidatos poderão se inscrever presencialmente entre 17 e 28 de fevereiro, das 8h às 16h, na sede da Prefeitura Municipal de Madalena, localizada na Rua Augusto Máximo Vieira, nº 80, Centro.





Prefeitura de Várzea Alegre (7 vagas)





A prefeitura de Várzea Alegre está com sete vagas abertas para a Secretaria de Esporte e Lazer do Município.





O requisito é estar matriculado em um curso de educação física, em qualquer período da formação. A remuneração é de R$ 600 para jornadas semanais de 14 horas.





As inscrições devem ser feitas entre 17 e 18 de fevereiro de 2025 de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Tenente Antônio Gonçalves, s/n, Juremal.





O edital com documentação necessária para a inscrição e as etapas do concurso podem ser conferidas no site do Município