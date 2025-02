EUA AVANÇAM RETALIAÇÕES contra Alexandre de Moraes: ministro do STF pode ser barrado do país (vídeo)

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira, 26, o projeto de lei "No Censors on our Shores Act", que visa impedir a entrada ou possibilitar a deportação de autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Embora o texto não mencione nomes específicos, os autores, os deputados republicanos Darrell Issa e María Elvira Salazar, já criticaram diretamente as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, Alexandre de Moraes, indicando que a proposta se relaciona às suas ações. O projeto agora segue para votação no plenário da Câmara, controlado pelo Partido Republicano.









O Globo





Em resposta, o Departamento de Estado dos EUA enfatizou que "bloquear o acesso à informação e impor multas a companhias sediadas no território americano por se recusar a censurar pessoas residentes nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão".

Uol





Além disso, empresas como o Trump Media & Technology Group e a plataforma de vídeos Rumble entraram com uma ação judicial nos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes, acusando-o de censura ilegal e buscando impedir que suas ordens tenham efeito em território americano. wsj.com





Para mais detalhes sobre o assunto, confira o vídeo!





Via portal César Wagner