Metrofor divulga horários de funcionamento durante o carnaval

O Metrofor divulgou, nesta terça-feira (25/2), os horários de funcionamento durante o período do carnaval. As linhas de Metrô e VLTs terão funcionamento no sábado, segunda, terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas. Apenas no domingo, não haverá funcionamento.





No sábado e na segunda-feira, os horários dos trens serão os mesmos realizados diariamente, em todas as linhas – na capital e no interior do estado.





Na terça-feira, feriado de carnaval, haverá horários diferentes dos habituais nos trens de Fortaleza e Região Metropolitana ( clique aqui para ver ). Nesta data, os trens de Sobral e Cariri não circulam.





Na quarta-feira de cinzas, o funcionamento de todas as linhas, na capital ( clique aqui ) e no interior ( clique aqui ), inicia a partir das 11h e segue a programação normal até o fim do horário de cada linha.