TRE-CE cassa mandatos de prefeito e vice de Alto Santo e determina novas eleições no município

A decisão ainda cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)… - Veja mais em https://cn7.com.br/tre-ce-cassa-mandatos-de-prefeito-e-vice-de-alto-santo-e-determina-novas-eleicoes-no-municipio/





O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) determinou a cassação dos diplomas do prefeito de Alto Santo, Joeni Holanda (PP), e da vice, Genileuda (PT), por abuso de poder político. Foram cinco votos favoráveis a cassação e dois contrários. A Corte ainda determinou a realização de novas eleições no município. A decisão ainda cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Na decisão, foi determinada também a inelegibilidade do prefeito pelo período de oito anos, bem como o pagamento de multa por condutas vedadas praticadas. "Fica determinado o cumprimento imediato e determinado também que o setor competente providencie todos os atos necessários para a realização de nova eleição para o Executivo de Alto Santo", disse o desembargador Raimundo Nonato Santos, presidente do TRE.





Votaram favoráveis pela cassação, o relator do caso, desembargador Daniel Carvalho; o presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato Santos; e os desembargadores Francisco Gladyson Pontes, Luciano Nunes, Gledison Marques e Francisco Gladyson. Os votos contrários foram dados pelos desembargadores Francisco Érico e Wilker Macedo Lima.





(CN7)