POLICIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Na manhã do dia 18/02/2025, a Delegacia Regional de Sobral, com apoio operacional do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, deu cumprimento a mandado de internação expedido em desfavor do menor J.B.O.P por ato infracional análogo a crime de homicídio ocorrido em Groaíras/CE e efetuou prisão em flagrante de W.S.C por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.









Relembre o caso:





No dia 08/08/2024, a vítima estava sentada em uma lanchonete no centro da cidade de Groaíras/CE quanto foi surpreendida pelo suspeito que realizou disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





O menor infrator foi capturado em uma casa no bairro Sinhá Saboia em Sobral/CE e no momento do cumprimento do mandado, o indivíduo W.S.C estava presente na residência e foi visto jogando uma sacola com armas e drogas pela janela. O material foi recuperado e o suspeito preso em flagrante, quando a equipe fazia a identificação deste, constatou-se que tratava-se de indivíduo foragido, tendo rompido tornozeleira eletrônica anteriormente.





O menor possui antecedentes policiais por fatos análogos a homicídio, receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, organização criminosa e roubo.





O maior possui antecedentes policiais por crimes de receptação, tráfico e roubo.





Cumpridas as formalidades legais, os indivíduos foram encaminhados para o Centro Socioeducativo Zequinha Parente e para a Penitenciária de Sobral onde foram colocados à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181 (disque-denúncia). O sigilo e o anonimato são garantidos.