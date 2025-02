GASOLINA NAS ALTURAS: Lula culpa intermediários, mas setor expõe impostos como verdadeiros vilões

Setor de combustíveis rebate Lula e aponta carga tributária como principal responsável pela alta da gasolina.

As declarações de Lula, acusando intermediários de assaltar consumidores na venda de combustíveis, geraram forte ocorrência no setor, que atribuiu a alta da gasolina aos impostos. Segundo a Fecombustíveis, em janeiro os tributos representavam, em média, R$ 2,05 por litro , o dobro do lucro de postos e distribuidoras. Desde o final de 2022, as margens do setor caíram, enquanto a carga tributária aumentou com a volta dos impostos federais e do ICMS, anteriormente reduzidos por Bolsonaro. Em evento da Petrobras, Lula afirmou que o povo deveria “saber quem xingar”, mencionando que a gasolina sai da estatal a R$ 3,04 , mas chega ao consumidor por R$ 6,49 . Entidades como a Paranapetro repudiaram as falas, reforçando que o maior vilão dos combustíveis no Brasil é uma tributação excessiva.





(Blog do César Wagner)