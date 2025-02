POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã desta quinta-feira (13), um acompanhamento tático por policiais militares do RAIO resultou na prisão de quatro indivíduos e apreensão de uma moto, carro, dinheiro e um revólver calibre 38 no Bairro Padre Palhano, em Sobral /CE.





De acordo com os policiais militares do Raio, as prisões e apreensões ocorreram após uma tentativa de homicídio no bairro Dom José, onde indivíduos em um carro tentaram contra a vida de um desafeto, na fuga, os suspeitos se depararam com uma composição do BPRAIO e continuaram em fuga onde foi dado início acompanhamento tático até a abordagem e a prisão dos suspeitos.





Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia onde foram apresentados na delegacia de polícia 24h para os procedimentos legais.





Com informações de Olivando Alves