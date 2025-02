VIOLÊNCIA: Jovem é executado com vários tiros dentro de sua residência em Varjota/CE

Igleuvan já havia sofrido uma tentativa de homicídio com um tiro na nuca no ano anterior, em 2024, mas sobreviveu.

Na madrugada desta quinta-feira (13), um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros dentro de sua residência no município de Varjota. A vítima, identificada como Igleuvan Matias de Oliveira, foi morta por volta das 4h, após ter sua casa invadida no bairro Acampamento. Segundo informações, os indivíduos efetuaram os disparos enquanto ele ainda estava deitado.





A polícia militar compareceu ao local e o corpo de Igleuvan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Sobral. Ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio com um tiro na nuca no ano anterior, em 2024. No entanto, foi socorrido e levado ao hospital, conseguindo sobreviver ao disparo.





A vítima tinha uma passagem pela polícia de quando era adolescente, após ter sido acusado de danificar um televisor com uma faca no hospital. As autoridades segue em diligências e deverá investigar o caso para apurar se o crime tem ligação com a tentativa de homicídio.