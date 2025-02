Trump declara que analisará documento da OEA sobre liberdade de expressão no Brasil

O governo de Donald Trump espera o relatório final da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre liberdade de expressão para analisar a situação do Brasil. A informação foi revelada para o Metrópoles nesta quinta-feira (20/2).





Questionada sobre as recentes declarações do relator especial da OEA durante visita ao Brasil, que se mostrou impressionado com o tom de relatórios da oposição brasileira com acusações de possíveis casos de censura no Brasil, o governo norte-americano afirmou apenas que a liberdade de expressão é um dos pilares dos EUA e disse esperar as conclusões finais da organização sobre o tema.





“A liberdade de expressão é um pilar essencial para uma democracia saudável”, disse o governo norte-americano por meio da assessoria de imprensa da Embaixada dos EUA em Brasília. “Vamos analisar as conclusões do relatório final.”





O posicionamento do governo Trump acontece após Pedro Vaca Villarreal, relator especial da OEA para liberdade de expressão, visitar o Brasil na última semana a convite do governo federal. Na ocasião, o colombiano se reuniu com membros do governo, opositores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





Depois do encontro com parlamentares da oposição no Congresso Nacional, Villarreal disse ao Metrópoles que o tom das acusações dos políticos era “impressionante” e pontuou que era preciso analisar a situação com calma.





Além disso, o relator da OEA ouviu relatos sobre os atos do 8 de Janeiro, a regulamentação das redes sociais, o bloqueio de plataformas no Brasil após o não cumprimento de ordens judiciais e as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022.





(Diário do Brasil)