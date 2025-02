VÍDEO: Lula quase perde mais um dedo ao cumprimentar apoiadores na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quase perdeu mais um dedo enquanto cumprimentava apoiadores na Bahia nesta sexta-feira (7). Um segurança fechou a porta do carro oficial e acabou prensando alguns dos dedos do chefe do Executivo, que estavam sobre o local.





Nas imagens registradas, é possível perceber que Lula aparenta sentir dor e rapidamente retira a mão da parte frontal do automóvel. Apesar do susto, a situação não parece ter sido grave, já que o presidente seguiu interagindo com os populares que gritavam seu nome.





O presidente esteve na Bahia nesta sexta-feira para inaugurar a primeira etapa da Adutora da Fé, localizada em Bom Jesus da Lapa. A obra tem como objetivo ampliar o acesso à água para a população da região, garantindo maior segurança hídrica para milhares de moradores. Além da inauguração, Lula cumpriu uma agenda oficial ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e de outras autoridades locais.





Lula já não tem um dedo mindinho. Ele perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em 1964, quando trabalhava como torneiro mecânico na metalúrgica Independência, no bairro Vila Carioca, em São Paulo. Na época, uma das prensas havia quebrado, e ele colocou a mão na máquina para fazê-la voltar a funcionar.