Composição da PMCE ajuda a salvar vida de bebê após convulsão e engasgo, no bairro Granja Portugal

Na tarde desta da últia segunda-feira (3), policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ajudaram a salvar a vida de um bebê de apenas nove meses, que estava convulsionando no bairro Granja Portugal, em Fortaleza.





Durante ações ostensivas na região, a equipe do 17º Batalhão avistou um veículo em alta velocidade. Ao passar pela viatura, os ocupantes do carro buzinaram e fizeram sinais pedindo ajuda. Diante da situação, os policiais decidiram verificar o ocorrido. Ao se aproximarem, constataram que o veículo transportava um bebê para um hospital. Diante da urgência, a viatura assumiu a função de batedor, garantindo que o carro chegasse rapidamente à unidade de saúde. Além disso, os policiais prestaram os primeiros socorros e aplicaram a manobra de Heimlich, pois a criança havia se engasgado após a convulsão.





Ao receber atendimento médico, constatou-se o quadro clínico estável, e a bebê foi entregue à mãe, uma adolescente de 14 anos, e à avó.





Assessoria de Comunicação da PMCE