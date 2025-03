POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Na tarde de quinta-feira, no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 15h, a Polícia Militar do Ceará, através do 3º Pelotão da 1ª Companhia do 4º BPRAIO, realizou a apreensão de uma arma de fogo na localidade de Lajes, em Sobral.





Durante patrulhamento de rotina, a equipe RAIO da VTRA 149 avistou um indivíduo em atitude suspeita próximo ao açude daquela localidade. Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu, não sendo possível identificá-lo. No local, foi encontrada uma espingarda calibre 36, sem marca aparente e sem numeração.





A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Municipal de Forquilha para os devidos procedimentos legais.





