POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ NÃO PARA DE TRABALHAR!

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO), prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde dessa quinta-feira (6), na localidade de Tabuleiro do Cabreiro, zona rural de Aracati. A ação contou com o apoio das equipes do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (BEPI) e da Força Tática.





As equipes receberam informações do serviço de inteligência indicando que um indivíduo estaria armazenando uma arma de fogo e uma grande quantidade de drogas a mando de outro suspeito. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito e o encontraram na porta do imóvel. Durante a abordagem, ele confessou possuir uma arma de fogo e entorpecentes no local, permitindo a entrada dos policiais.





Nas buscas, os agentes localizaram um revólver calibre .38, da marca Rossi, escondido sob um fogão no quintal da residência, além de 16 munições intactas. Também foram apreendidas drogas, incluindo 212 gramas de cocaína, 884 gramas de maconha e 500 mililitros de loló. Além disso, foram encontrados uma balança de precisão e um caderno de anotações relacionados ao tráfico de drogas.





Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Aracati, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.





Assessoria de Comunicação da PMCE