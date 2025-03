PMCE prende três suspeitos de roubo à loja de veículos em Maranguape

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), prendeu três suspeitos de roubo a um estabelecimento comercial na tarde deste sábado (1º), em Maranguape. A ação ocorreu em uma loja de veículos, localizada na rodovia CE-065, no bairro Novo Maranguape.





Uma equipe da Força Tática (FT) foi acionada por populares informando sobre um possível assalto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram três indivíduos saindo do interior da loja, que, ao perceberem a presença da viatura, tentaram fugir em direção à região conhecida como Portelinha. Após uma breve perseguição, os agentes conseguiram localizar os suspeitos e apreender os objetos do crime.





Com os indivíduos, foram recuperados R$ 3.833,00 em espécie e apreendido um revólver calibre .38, utilizado na ação criminosa. Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú, onde foram autuados pelo crime de roubo.





Assessoria de Comunicação da PMCE