POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ apreende três armas de fogo e prende trio, após confronto na Barra do Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu três armas de fogo, sendo duas pistolas calibre 9mm e uma arma longa calibre .40. Na ocasião três suspeitos foram presos em flagrante. O fato aconteceu na madrugada da última terça-feira (4), durante patrulhamento na comunidade do Jaciara, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza.





A equipe policial fiscalizava a região quando, na Rua Astrogildo Fontoura, avistou cerca de seis indivíduos armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e fugiram, disparando contra os agentes. Para cessar a injusta agressão os militares revidaram. Logo depois, outros suspeitos saíram de uma residência efetuando novos disparos. Niguem ficou ferido.





Após o confronto, três indivíduos foram capturados. Durante a abordagem na residência utilizada pelo grupo, os policiais encontraram e apreenderam as duas pistolas, e uma carabina Taurus calibre .40, além de 78 munições de 9mm, 36 munições de calibre .40 e oito munições de calibre 12. Também foram achados dois aparelhos celulares pertencentes aos detidos.





Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao 10º Distrito Policial, onde foram autuados pelos crimes previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e artigo 121 do Código Penal.





Assessoria de Comunicação da PMCE