Elmano de Freitas convoca gestores da SSPDS para combater ataques a provedores de internet

Grupo Especial de Investigação será implantado para rechaçar ações criminosas.

Os constantes ataques promovidos por uma organização criminosa contra fornecedores de internet na Grande Fortaleza e municípios do interior do estado, amplamente divulgados pelo Portal Cn7, provocaram reações no governo do Estado. De última hora, o chefe do executivo estadual, Elmano de Freitas, convocou uma reunião na manhã deste sábado (8), para discutir com a alta cúpula da segurança pública do Ceará, ações de enfrentamento aos envolvidos nas ações registradas nos bairros Pirambu e Carlito Pamplona em Fortaleza; Pecém, em São Gonçalo do Amarante e Conjunto Metropolitano em Caucaia.





Uma das medidas adotadas por Elmano, foi a decisão de criar um Grupo Especial de Investigação sobre ataques contra provedores de internet no Estado. O objetivo é adotar, de maneira imediata, medidas concretas de combate aos crimes contra empresas e seus respectivos clientes. "Nos últimos dias, temos acompanhado e temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no estado do Ceará. Estamos em virtude da situação, tomando a decisão de criar um grupo especial de investigação para tomar medidas concretas e podem ter certeza que nessa investigação, nós vamos prender cada um desses criminosos e vamos responder na justiça pelos crimes praticados. Dessa maneira, com ação articulada, com ação firme, nós vamos vencer o crime no estado do Ceará." Finalizou.





O encontro contou com a presença de todos os gestores das vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), incluindo o secretário Roberto Sá, o delegado geral, Márcio Gutiérrez e o comandante da Polícia Militar, Coronel Sinval da Silveira Sampaio.





Em vídeo publicado nas redes sociais, governador Elmano de Freitas, divulgou, as ações tomadas para o enfrentamento aos ataques.





Via Portal CN7