Parece que o feitiço virou contra o feiticeiro! O velho encantador de placas agora fala para um público cada vez mais desinteressado, trocando a lábia de ouro por gafes de chumbo. A nova estratégia do governo? Dobrar a aposta na superexposição, como se repetir os mesmos discursos pudesse reverter o desastre. Mas, ao que tudo indica, o carisma já não paga as contas – e muito menos enche a mesa do brasileiro.





(Blog do César Wagner)