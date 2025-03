Policial Civil de Goiás morre após mal súbito durante curso em grupamento do CBMDF

O policial tinha 35 anos e sofreu um mal súbito durante um curso do grupo tático GT3.

Um policial civil de Goiás morreu em um hospital particular em Brasília neste domingo (9/3) após ter sofrido um mal súbito durante treinamento no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) no dia 26 de fevereiro. Rafael da Gama Pinheiro, de 35 anos, participava do curso Curso de Operações Táticas (COT) da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e, após o ocorrido, foi encaminhado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), onde foi atendido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.





A Polícia Civil de Goiás (PCGO) emitiu uma nota lamentando o ocorrido. “A Polícia Civil de Goiás manisfesta profundo pesar pelo falecimento do policial civil Rafael da Gama Pinheiro. Neste momento de dor, a PCGO se solidariza com familiares e amigos desejando força e conforto para seus corações. Que Deus ampare a todos”, publicou nas redes sociais.





Rafael estava internado em coma. A informação foi relatada pela esposa do policial, a modelo Byanka Boni, por meio das redes sociais. Os dois eram casados desde 2023, mas já tinham uma filha, Olívia, nascida um ano antes do casamento.Leia também: Gangue do chinelo: grupo é detido com sandálias furtadas e drogas no Gama.





Em uma sequência de postagens nos stories do Instagram, Byanka mostrou o apoio dos amigos do casal com reportagens de fotos do nascimento da filha em 2022. “Acorda Rafa! Olívia está te esperando”, escreveu a modelo na tarde de ontem.





(Gazeta Braziliense)