ESCÂNDALO: JUIZ SOLTA COLOMBIANO preso com 1 tonelada de drogas

Magistrado concedeu liberdade apesar do prejuízo milionário ao tráfico internacional.

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) afastou o juiz Túlio de Oliveira Dorinho após a repercussão de sua decisão de conceder alvará de soltura ao colombiano Juan Carlos Urriola, preso com mais de uma tonelada de drogas avaliadas em R$ 20 milhões e vinculado a uma organização criminosa do tráfico internacional. A liberação ocorreu após audiência de custódia, na qual o magistrado impôs medidas cautelares ao colombiano, permitindo sua soltura, apesar de a apreensão da droga ter sido considerada um duro golpe contra a logística do crime organizado na região. O afastamento do juiz busca garantir que os fatos sejam devidamente apurados.





(Blog César Wagner)