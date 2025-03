SESSÃO RELÂMPAGO, BOLADA MILIONÁRIA: TC-DF aprova bônus de R$ 780 mil para si mesmo em 30 segundos

Conselheiros do TC-DF concedem gratificação milionária em tempo recorde e agora terão que se explicar à Justiça.

A Justiça do Distrito Federal deu 15 dias para que os conselheiros do Tribunal de Contas do DF (TC-DF) expliquem a concessão de uma gratificação individual de R$ 780 mil , aprovaram em uma sessão relâmpago de 30 segundos em dezembro. O Observatório Social questionou o pagamento e pediu a devolução da palavra aos cofres públicos. A juíza Maria Silda Nunes abriu prazo para defesa, lamentando que o caso não tenha sido analisado antes do pagamento. O TC-DF alega que os bônus, referentes ao período de 2018 a 2023 , seguem o modelo adotado pelo Judiciário e aguarda decisão final da Justiça.





Via Blog César Wagner