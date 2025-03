Evento "Anistia Já" contará com participação de importantes figuras da direita; VEJA

Marcado para ocorrer no próximo domingo (16) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, o ato Anistia Já contará com diversos nomes influentes da direita brasileira protestando em favor dos presos pelos atos de 8 de janeiro e pelo fim da “perseguição judicial” que eles consideram que está em curso contra os conservadores.





O evento, que conta com o pastor Silas Malafaia como organizador, terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE).





Também sinalizaram que estarão presentes os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), entre outras figuras políticas.





– As centenas de presos e perseguidos políticos mais do que nunca precisam de todos nós – declarou Flávio Bolsonaro ao convidar seus seguidores para se juntarem à mobilização.





A expectativa é de que o evento reúna vereadores de diferentes estados, prefeitos, governadores e até mesmo ex-ministros da Esplanada. Espera-se ainda que a adesão popular supere 1 milhão de pessoas.





A concentração está marcada para ocorrer a partir das 10h.





