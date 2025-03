Homicídios em Sobral tem aumento de 31,25% no primeiro bimestre de 2025

O cumulado dos dois primeiros meses deste ano registrou cinco assassinatos a mais que no mesmo período do ano passado.





O número de homicídios em Sobral teve aumento de 31,25% no primeiro bimestre de 2025, quando comparado ao mesmo período de 2024. Apesar da queda de 33% no mês de fevereiro em comparação ao mesmo mês do ano passado, o cumulado dos dois primeiros meses deste ano registrou cinco Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) a mais, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).





Janeiro de 2025 está entre os mais violentos da série histórica da pasta, com 17 homicídios. Já fevereiro registrou apenas quatro. Na contramão de fevereiro, março iniciou com quatro assassinatos em menos de 48h nos dias 2 e 3.





Enquanto o estado do Ceará registrou quedo nos dois primeiros meses de 2025, Sobral segue com aumento no acumulado do ano.





Via Sistema Paraíso