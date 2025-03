Polícia Civil prende cinco pessoas envolvidas com venda de entorpecentes na Capital

Um trabalho realizado por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), resultou nas capturas de cinco pessoas, no momento em que realizam a venda de drogas. A ação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), aconteceu nessa segunda-feira (10), no bairro Moura Brasil, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza. Drogas, dinheiro, aparelhos celulares, balanças de precisão e outros apetrechos utilizados no tráfico foram apreendidos durante a ofensiva policial.





Com foco em desarticular grupos criminosos e retirar de circulação indivíduos que atuam diretamente com o tráfico de drogas na região do bairro Moura Brasil, policiais civis da Delegacia de Narcóticos (Denarc) saíram em campo e identificaram um ponto utilizado para a venda de entorpecentes. Os investigadores conseguiram êxito na localização e prenderam em flagrante cinco pessoas, três homens e duas mulheres.





Os alvos, três homens com idades de 18, 20, 51 anos, todos com passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação, e duas mulheres, com 18 e 58 anos, a mais velha com antecedentes criminais por roubo, foram conduzidos à sede da especializada. Na delegacia, o grupo, que estava com vasto material ilícito, foi autuado em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Com isso, o grupo foi colocado à disposição da Justiça.