Ibaneis diz que se Frei Gilson incomoda a esquerda é porque está no caminho certo

Governador considera Frei Gilson uma pessoa do bem e que fala a verdade.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), saiu em defesa do Frei Frei Gilson, sucesso nas madrugadas, com lives que atraem mais de 1 milhão de espectadores, e que passou a ser insultado nas redes sociais por ativistas esquerda enciumados com sua influência.





“Frei Gilson é uma pessoa do bem e que fala a verdade”, disse Ibaneis. “Os políticos têm que aprender isso. A religião mudou, o papa mudou, se a esquerda está se incomodando é porque o frei Gilson está no caminho certo. Eles que aprendam a viver com a diversidade”.





Alcançando mais de 1 milhão de espectadores em uma única live e como não serve a seus interesses, ativistas de esquerda passaram a associar Frei Gilson a políticos conservadoras como Jair Bolsonaro e a produtora Brasil Paralelo, acusando-o de “fascismo” e “negacionismo”.





A Frente Parlamentar Católica saiu em defesa da liberdade religiosa e do direito de manifestação de fé no Brasil. O presidente da Frente, deputado Luiz Gastão (PSD-CE), reiterou que “o Brasil é um país democrático, onde a liberdade de crença e culto é um direito fundamental assegurado pela Constituição”. Ele ainda classificou os ataques ao frei em plena Quaresma como “um desrespeito à nossa Santa Igreja e a todos os cristãos”.





(Diário do Poder)