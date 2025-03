Prefeitura de Sobral realiza "blitz educativa" para reforçar segurança no trânsito antes do Carnaval

Com a proximidade do feriado de Carnaval, a Secretaria do Trânsito da Prefeitura de Sobral está realizando blitze educativas para reforçar a segurança no trânsito na cidade. As ações começaram no mês passado e foram intensificadas na semana que antecede o Carnaval. Já foram realizadas 18 blitze e mais de 1600 condutores foram abordados.





As orientações abordam a segurança viária, conduta ao dirigir e equipamentos de segurança obrigatórios. O gerente de educação de trânsito da prefeitura de Sobral, Paulo Ferreira, explica que há um calendário permanente de ações educativas com um reforço em períodos de aumento da circulação de pessoas, como o Carnaval, para conscientizar os condutores quanto aos cuidados para a segurança do trânsito.





“Todas as ações educativas têm como objetivo principal o foco na preservação da vida e em manter um trânsito mais seguro para nossa cidade para que haja uma maior conscientização em prol da redução de sinistros de trânsito”, explica Paulo Ferreira.





O motorista Francisco Silva aprovou a iniciativa. “Se as pessoas seguissem as normas conforme são orientadas, nós não teríamos tantos índices de acidente. É louvável o trabalho educativo”, destaca.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso