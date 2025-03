Trump diz que Zelensky é "ingrato" em bate boca na Casa Branca

Discussão escalou após críticas à falta de diálogo com Putin e ameaças de retirada dos EUA do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, bateram boca em reunião realizada nesta sexta-feira (28) na Casa Branca, para discutir o futuro da guerra na Ucrânia.





A situação começou quando o vice-presidente J.D. Vance criticou a falta de diálogo com Putin, levando Zelensky a responder sobre a anexação da Crimeia e os acordos quebrados pela Rússia.









“Então, de qual tipo de diplomacia, J.D., você está falando?”, questionou Zelensky.





Vance afirmou que o presidente ucraniano estava sendo “desrespeitoso”.





Trump então entrou na discussão, defendendo Vance e acusando Zelensky de não negociar com Putin e declarou ser necessário falar com todos os envolvidos no conflito para resolvê-lo.





“Bem, se eu não me alinhasse com os dois, vocês nunca teriam um acordo. Vocês querem que eu diga coisas realmente terríveis sobre Putin e então digam, ‘Oi, Vladimir. Como estamos indo no acordo?’, não funciona assim. Eu não estou alinhado com Putin. Eu não estou alinhado com ninguém. Eu estou alinhado com os Estados Unidos da América, e para o bem do mundo, eu estou alinhado com o mundo, e eu quero acabar com isso”, disse Trump.





O presidente dos EUA também confrontou o presidente ucraniano, acusando o governo de Kiev de “jogar com a Terceira Guerra Mundial” e declarou que ele deveria “ser grato” pela ajuda americana.





“Não nos diga o que vamos sentir. Você não está em posição de ditar o que vamos sentir. Você se permitiu estar em uma posição muito ruim. Você não tem as cartas certas agora conosco. Você está apostando com as vidas de milhões, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país.”, disse o presidente dos EUA.





Trump seguiu com ameaças, afirmando que se Zelensky não fizesse um acordo, os EUA se retirariam do conflito e que isso teria sérias consequências para a Ucrânia.





“O problema é que eu te dei poder para ser um cara durão, e eu não acho que você seria um cara durão sem os Estados Unidos. E seu povo é muito corajoso. Mas ou você vai fazer um acordo ou nós estamos fora e se estivermos fora, você vai lutar. Eu não acho que vai ser bonito, mas você vai lutar. Mas você não tem as cartas, mas uma vez que assinarmos esse acordo. Você está em uma posição muito melhor [com o acordo], mas você não está agindo de forma grata e isso não é uma coisa legal. Vou ser honesto.”, afirmou.





A troca de acusações terminou quando Trump pediu para os jornalistas saírem do Salão Oval e sugeriu que o episódio seria um bom material para a TV.





