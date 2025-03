ROMU DA GUARDA CIVIL DE SOBRAL EM CONJUNTO COM A CIOPS DETÉM SUSPEITOS DE APLICAÇÃO DE GOLPES EM SOBRAL E REGIÃO

Na manhã do dia 17/03/25, equipe de ROMU recebeu informações via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança - CIOPS que indivíduos em um veículo, possivelmente, estariam cometendo crime na região. O carro foi visualizado pelo videomonitoramento/CIOPS em direção à Avenida Senador Fernandes Távora. Diante das informações, a equipe se deslocou até o local e logrou êxito na abordagem. Durante a busca veicular e pessoal, foi encontrado com os mesmos uma grande quantidade de cartões de crédito, uma certa quantia em dinheiro, inclusive, dólares, pesos argentinos, lire mille italiano, moeda paraguaia e outros pertences. Os indivíduos e o material apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia a qual ficaram à disposição da justiça.





