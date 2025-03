ESCÂNDALO: ARMAS SOMEM DA SAP, servidor foge e governo se cala

Deputado Sargento Reginauro denuncia desaparecimento de armamento, cobra explicação do secretário Mauro Albuquerque e alerta para possível desvio ao crime organizado

Durante pronunciamento realizado na sessão desta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual Sargento Reginauro (UB) cobrou informações do Governo do Estado diante do desaparecimento de material bélico da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP). Há quase um ano, no dia 9 de abril de 2024, o parlamentar enviou requerimento solicitando informações ao secretário Mauro Albuquerque sobre o sumiço, porém segue sem retorno.





“O secretário Mauro precisa vir a público para explicar porque é sua responsabilidade e nós vamos mais uma vez acionar o Ministério Público para que entre nessa discussão, já que houveram armas localizadas em posse de criminosos fora do estado do Ceará. Providências precisam ser adotadas para que esses responsáveis sejam severamente punidos”, alerta o deputado Sargento Reginauro.





O sumiço foi registrado no Diário Oficial do Estado, no dia 13 de março de 2025, através do Processo Administrativo Disciplinar (PORTARIA CGD Nº170/2025) que foi instaurado em face do supervisor do Núcleo de Armamentos (NUARM), responsável pelo material, porém ele está foragido. No entanto, o texto não esclarece a quantidade de armamentos que desapareceram do Núcleo, apenas registra: “desaparecimento de considerável quantidade de armamentos naquela repartição;”.





O Sargento Reginauro, através do seu discurso, chama a atenção do executivo para o caos e solicita posicionamento: “Governador, alguém tem que vir a público! O nome de um servidor está relacionado no desaparecimento dessas armas e o servidor está desaparecido há meses e a população cearense não sabe o que está acontecendo: quem roubou essas armas? Para onde elas foram? Quantas são? Como é que o órgão público não tem controle sobre suas próprias armas? Então o estado do Ceará pode estar armando o crime organizado? Foi comprado armamento com dinheiro do povo cearense para entregar a criminosos?”, questiona.





Cadê o Mauro?





O requerimento 3208/24 enviado pelo deputado estadual, Sargento Reginauro, em abril de 2024, solicita que o secretário Mauro Albuquerque dê informações sobre o desaparecimento dessas armas de titularidade da SAP para garantir a transparência, a responsabilização, além de demandar uma investigação rigorosa para identificar as circunstâncias desse ocorrido e responsabilizar os envolvidos. A matéria foi aprovada em discussão única em 24 de abril de 2024.





Via portal César Wagner