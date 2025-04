MACUMBA TERIA MOTIVADO CRIME BRUTAL EM VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Na noite desta quinta-feira (10), por volta das 23h40, um casal foi brutalmente assassinado às margens da CE-232, na altura do sítio Delgada, no município de Viçosa do Ceará. As vítimas foram identificadas como Rodrigo Vieira de Carvalho, seria da localidade de Passagem Florida, e Maria Vitória Alves da Silva, da comunidade de Jaburuna, em Ubajara.





Imagens de segurança registraram o momento em que o carro para às 23h42, dentro do veículo estavam as duas vítimas e um bebê de apenas 1 ano e 6 meses — filho de Maria Vitória —, e o suspeito, que também ocupava o banco traseiro.





Segundo a polícia, após o crime, o autor dos golpes poupou a vida da criança e fugiu em seguida por um matagal nas proximidades. O bebê foi resgatado com vida e está sob os cuidados das autoridades competentes.





A Polícia Militar (FT) realizou diligências e conseguir efetuar a prisão em flagrante de José Iranildo dos Santos, de 25 anos. O acusado confessou o crime com frieza. De acordo com informações repassadas por policiais que atenderam a ocorrência, ele revelou que planejou cuidadosamente a emboscada.





A justificativa usada foi que sua sogra estaria passando mal. Com isso, ele convenceu o casal — Rodrigo Vieira de Carvalho, da comunidade de Passagem Florida, e Maria Vitória Alves da Silva, da localidade de Jaburuna, em Ubajara — a levá-lo ao hospital de Viçosa. No trajeto, ao chegarem na localidade de Delgada, José Iranildo afirmou estar se sentindo mal e pediu que parassem o carro.





Foi nesse momento que ele sacou uma faca e desferiu vários golpes fatais contra as vítimas. O casal residia atualmente em Viçosa do Ceará.





Segundo o acusado, o motivo da barbárie seria uma macumba que as vítimas teriam executado contra a assassino.





Com informações de Sobral Online / Fnews