Bolsonaro passa mal no RN e é levado a hospital de helicóptero

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na manhã desta sexta-feira (11) na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, sendo conduzido a um hospital do município. Logo depois, ele foi levado de helicóptero para Natal, capital do estado.





De acordo com Bela Megale, colunista do jornal O Globo, o líder conservador sentiu fortes dores abdominais em decorrência do atentado a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.





Bolsonaro cumpria agenda na cidade, marcando o início do projeto Rota 22, uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país, começando pelo Rio Grande do Norte.





O Rota 22 é um projeto estratégico do Partido Liberal (PL) que busca fortalecer sua presença no Nordeste, principalmente, mas também em outros estados brasileiros, promovendo um diálogo direto com a população e alinhando as pautas da direita aos anseios locais.