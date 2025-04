CARTÕES EM CHAMAS: Lula gasta 25% mais que Bolsonaro e mantém sigilo em ano eleitoral

Despesas de Lula somam R$ 19 milhões em 2024, com picos acima de R$ 200 mil.

Entre 2023 e 2024, o presidente Lula teve um gasto médio anual de R$ 16,4 milhões com cartões corporativos — 25% superior aos R$ 13 milhões anuais de Jair Bolsonaro — e realizou os maiores pagamentos individuais do período, como os R$ 217 mil em maio de 2024 e diversos outros acima de R$ 200 mil no mesmo ano, que somou R$ 19 milhões em despesas, coincidentemente em pleno calendário eleitoral; ao todo, foram 33 pagamentos iguais ou superiores a R$ 100 mil em 2024, com média de R$ 141 mil, e 13 em 2023, todos mantidos sob sigilo, enquanto Bolsonaro, entre 2019 e 2022, teve picos bem menores, com o maior pagamento chegando a R$ 133 mil em 2019, seguido por R$ 112 mil (2020), R$ 89 mil (2021) e R$ 82 mil (2022), e média de valores significativamente inferior à de seu sucessor.





(Blog do César Wagner)