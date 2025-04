Ceará ganha reforço de 376 novos policiais militares formados em Fortaleza

Com a chegada da nova turma, o número de policiais militares nomeados pelo Governo do Estado desde 2023 chega a 1.945.





As forças de segurança do Ceará receberam, nesta quinta-feira (10), o reforço de 376 novos policiais militares, formados em cerimônia realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Com a chegada da nova turma, o número de policiais militares nomeados pelo Governo do Estado desde 2023 chega a 1.945.





A solenidade contou com a presença do governador Elmano de Freitas, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Sinval Sampaio, além de outras autoridades estaduais.





Os novos soldados vão reforçar o Policiamento Ostensivo Geral (POG) em todas as regiões do estado. Eles integram o planejamento do programa Ceará Contra o Crime, que pretende colocar 6.730 novos profissionais nas ruas até 2026. Até o momento, já foram contratados 3.053 agentes das diferentes forças de segurança pública.





Durante a cerimônia, o governador Elmano de Freitas destacou que o ingresso dos novos militares fortalece a luta contra o crime organizado. “Com mais investimentos, concursos e nomeações, enfrentaremos as organizações criminosas. A redução nos índices de criminalidade nos anima, mas serve como incentivo para seguirmos trabalhando pela paz do povo cearense”, afirmou.





O secretário Roberto Sá reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência. “A segurança pública é um desafio em todo o país. Mas quanto maior o desafio, maior nossa motivação”, declarou.





O comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, parabenizou os novos soldados e lembrou que a nomeação também representa oportunidade. “Estamos no caminho certo. Este é também um plano de emprego e renda para 376 famílias, promovido por um governo comprometido com o bem-estar da população”, afirmou.





A nova turma iniciou as atividades acadêmicas em 25 de fevereiro de 2024, com formação de 1.400 horas/aula na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). O diretor da Aesp, Leonardo Barreto, destacou que os formandos já passaram por estágio supervisionado e estão aptos para atuar nas ruas. “A população já pode contar com o trabalho dos novos soldados, que desde o curso participaram de atividades operacionais”, disse.





Via GCmais