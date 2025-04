Veja momento em que Bolsonaro é transferido para Natal

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é levado de helicóptero a um hospital de Natal (RN) após passal mal, na manhã desta sexta-feira (11).





O líder da direita sentiu fortes dores abdominais em decorrência do atentado a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. O vídeo mostra Bolsonaro saindo de Santa Cruz, onde ele cumpria agenda.





Santa Cruz é uma cidade do interior do Rio Grande do Norte de 38.996 habitantes, localizada a 116 quilômetros de Natal, capital estadual.





Nas imagens é possível ver muitas pessoas vestidas com as cores da bandeira do Brasil bradando “força, capitão” e “força, Bolsonaro”.





Bolsonaro iniciou nesta sexta o projeto Rota 22, uma série de visitas, oficinas e seminários pelo país, começando pelo Rio Grande do Norte.





Não é a primeira vez que o ex-chefe do Executivo enfrenta complicações da facada sofrida em 2018.Em maio do ano passado, Bolsonaro foi internado às pressas em Manaus, no Amazonas. Ele participava de agendas do PL no estado. Ele foi transferido para a capital paulista e ficou internado por 13 dias no Hospital Vila Nova Star. (Pleno News)